Haberler» Güncel» Haber

Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek (2)

DEFNEDİLDİNazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesinin de onayıyla organları bağışlanan ve 4 kişiye hayat verecek olan, 2 çocuk babası Mustafa İnanç'ın (47) cenazesi, Nazilli'nin kırsal Kestel Mahallesi'nde toprağa verildi.

04.09.2019 22:55 Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek (2)

DEFNEDİLDİ
Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesinin de onayıyla organları bağışlanan ve 4 kişiye hayat verecek olan, 2 çocuk babası Mustafa İnanç'ın (47) cenazesi, Nazilli'nin kırsal Kestel Mahallesi'nde toprağa verildi. İkindi vaktinde, Kestel Camisi'nde kılınan cenaze namazına, İnanç'ın ailesi ve mahalle sakinlerinin yanı sıra, çevredeki kırsal mahallelerden vatandaşlar da katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ve helallik alınmasının ardından Mustafa İnanç köy mezarlığında toprağa verildi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),

?



Kestel Mahallesi, Nazilli, Kestel, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:44   "Lübnan Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını tasvip etmiyor"
00:41   Anadolu Ateşi Kastamonu'da sahne aldı
00:31   Başkan Günel, zabıta haftasını kutladı
00:26   Otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti
00:22   NRA, San Francisco'da "iç terör örgütü" ilan edildi
00:19   AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı
00:16   Otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti