Organlarıyla 4 Kişiye Umudu Oldu

Eskişehir
'de, aileler arasında çıkan silahlı kavga
sırasında yolda yürürken başına saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun organlarının bağışlandığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi'nde 9 Aralık
'ta meydana gelen olayın ardından tedavi gördüğü Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan, Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Özgür Kaya
'nın (13) organları ailesi tarafından bağışlandı.
Kaya'nın kalbi Ankara
'ya, 2 böbrek ve karaciğeri ise İstanbul
'daki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.
9 Aralık,kavga,Eskişehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:37