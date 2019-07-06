06.07.2019 14:18
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Organlarıyla 5 hastanın umudu oldu

Organlarıyla 5 hastanın umudu oldu

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Fatih Purtaş'ın organları 5 kişiye umut oldu.

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Fatih Purtaş'ın organları 5 kişiye umut oldu.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 3 Temmuz'daki zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Purtaş'ın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.
Hastane yetkilileri, organların bağışlanması için anne Fatma ve baba Ahmet Purtaş ile görüştü.
Ailenin onay vermesi üzerine Purtaş'ın akciğer, karaciğer, böbrekleri ve kalbi uzman hekimlerce alınarak organ bekleyen 5 hastaya nakledilmek üzere İstanbul, Gaziantep ve Ankara'ya gönderildi.
Bu arada hastane başhekimi Vehbi Şirikçi, yaşanan kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, organ bağışına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı baba Ahmet Purtaş'a teşekkür etti.
Purtaş'ın cenazesi ise Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Fatih, Güncel

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