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Organlarıyla 5 hastaya umut olan kadın, toprağa verildi

SİVAS'ta, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları, 5 hastaya umut olan Hülya Şenol (54) bugün memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde toprağa verildi.

14.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:58Organlarıyla 5 hastaya umut olan kadın, toprağa verildi
SİVAS'ta, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları, 5 hastaya umut olan Hülya Şenol (54) bugün memleketi 'un ilçesinde toprağa verildi.

?Şebinkarahisar'da, 10 Kasım'da beyin kanaması geçiren evli ve 2 çocuk annesi Hülya Şenol'un, tedavi gördüğü Numune Hastanesi'nde, dün öğlen saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Birimi yetkililerinin görüştüğü aile, Şenol'un organlarını bağışlama kararı aldı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekip tarafından 3 saatlik operasyonun ardından Hülya Şenol'un organları alındı. Şenol'un bir böbreği, karaciğeri ve korneasının Samsun'da, diğer böbreğinin Erzurum'da, kalp kapakçığının ise İstanbul'da nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hülya Şenol için bugün Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Avutmuş Mahallesi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şenol'un yakınları ile halk katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şenol'un cenazesi aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Burhan Şenol, eşinin televizyonlarda organ bağışı ile ilgili haberlerden etkilenerek sağlığında böyle bir karar aldığını belirtip, "Beyin ölümü olduktan sonra organ bekleyenler içinde bir fırsat olduğunu düşündük. Organlarını aile olarak da bağışladık. Zaman zaman dizilerde filmlerde izlediği örneklerde 'keşke bize de böyle fırsat olsaydı, bizde verseydik' derdi. Dileğim, eşimin organlarının organ bekleyenlere uyum sağlaması ve onları yaşatmasıdır" dedi.


- Şebinkarahisar

Şebinkarahisar, Giresun, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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