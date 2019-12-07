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Organlarıyla 6 kişiye hayat veren 17 yaşındaki genç toprağa verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki Recep Sevim, baba ocağı Konuralp'te toprağa verildi.

07.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:16Organlarıyla 6 kişiye hayat veren 17 yaşındaki genç toprağa verildi
DÜZCE(İHA) – 'de geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki Recep Sevim, baba ocağı 'te toprağa verildi.

5 'ta Düzce'de baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran ve hayatını kaybeden 17 yaşındaki Recep Sevim hayatını kaybetti. Ölümünün ardından aile kararı ile organları bağışlanan Recep Sevim, organ bekleyen 6 kişiye hayat oldu. Recep Sevim'in cenazesi baba ocağı olan Konuralp Bölgesi'nde Konuralp Merkez Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi.

Recep Sevim'in babası Barış Sevim organ nakli bekleyen insanların hayata tutunması için oğlunun organlarını bağışladıklarını belirterek, "Devlet Hastanesine gidiyor tekrar geri geliyor. Aradan 3-5 saat zaman geçiyor. Tekrar Düzce Üniversitesi hastanesine gidiyor. Düzce Üniversitesi'nde tedavisi yapılarak tekrar gönderiliyor. Eve yollandığının sabahında çocuk komaya giriyor. Ankara'ya kaldırdık. Ankara'da da bütün tetkikleri yapıldı ama kurtaramadık. Televizyonlardaki mağdur insanları görüyoruz. Benim çocuğum 17'si bitirdi 18'ine girdi. Ne bir sigara, ne madde kullandı. Dedesinin, babaannesinin yanındaydı. Aileyi topladım ve organlarını bağışlamak istediğimi söyledim. Onlar da kabul etti. Bazı insanların yaşamasına vesile olalım dedik. Onların ettiği dualar bize yeter" diye konuştu. - DÜZCE

Konuralp, Aralık, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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