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Organlarıyla 6 kişiye umut olan gencin cenazesi defnedildi

Düzce'de, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve organları 6 hastaya umut olan 17 yaşındaki Recep Sevim'in cenazesi toprağa verildi.

07.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:44Organlarıyla 6 kişiye umut olan gencin cenazesi defnedildi
'de, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve organları 6 hastaya umut olan 17 yaşındaki Recep Sevim'in cenazesi toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, 5 Perşembe baş ağrısı şikayetiyle Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine giden ve buradaki kontrolün ardından taburcu edilen Sevim, eve geldiğinde tekrar fenalaştı. Beyin kanaması geçiren ve Ankara'daki bir hastaneye sevk edilen Sevim, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Ölümünün ardından yetkililer aileden Sevim'in organlarını bağışlamalarını istedi. Ailenin onayın ardından Sevim'in 6 organı, hastalara nakledildi.
Konuralp Mahallesi'ndeki evinin önünde helalliğin alınmasının ardından gencin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Düzce Üniversitesi, Aralık, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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