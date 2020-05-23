Organlarıyla 7 hastaya umut oldu

Organlarıyla 7 hastaya umut olduNEVŞEHİR'de geçirdiği kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Ç.'nin (24) organları, bağış bekleyen 7 hastaya umut oldu.

23.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:17
Organlarıyla 7 hastaya umut oldu
NEVŞEHİR'de geçirdiği kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Ç.'nin (24) organları, bağış bekleyen 7 hastaya umut oldu.
Nevşehir'de geçen hafta kavga sırasında düşerek başına yere vurduğu için yaralanan 24 yaşındaki Mehmet Ç., Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahaleye rağmen bugün Mehmet Ç.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Mehmet Ç.'nin yakınlarıyla görüşerek organ bağışı yapılmasını önerdi. Ailenin olumlu yanıt vermesinin ardından, organ bağış merkeziyle irtibata geçilerek uygun donörler bulundu. Ankara'daki çeşitli hastanelerden gelen transplantasyon ekiplerince yapılan ve 6 saat süren operasyonda, Mehmet Ç.'nin akciğeri, karaciğeri, iki böbreği, korneası, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. Organlarıyla 7 hastaya umut oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Nevşehir, Ankara, kavga, Güncel, Haber

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