Haberler » Güncel » Organlarıyla hayat verenler anıldı - Haber

Organlarıyla hayat verenler anıldı

Organ Bağışı Haftası kapsamında, organlarıyla başkalarına hayat verenler anılırken ailelerine de teşekkür plaketi takdim edildi.

08.11.2019 13:07 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:13
Organ Bağışı Haftası kapsamında, organlarıyla başkalarına hayat verenler anılırken ailelerine de teşekkür plaketi takdim edildi.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Turkuaz Salonunda düzenlenen anma töreninde konuşan İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, donörlerin ailelerine teşekkür etti.
Organ bağışı yapanlara minnet duyduğunu anlatan Memişoğlu, " Allah onlardan razı olsun. Organ bağışı yapanların amel defteri hep açık, bedenlerinden bir parça dünya üzerinde yaşıyor. Bizim bunları insanlara toplumumuza anlatmamız lazım. Kadavradan organ bağışını ve naklini arttırmalıyız. Bizim nakillerimiz genellikle canlıdan gerçekleşiyor." dedi.
Organ bağışı bekleyen bir hastanın ve yakınlarının neler hissettiğinin, neler yaşadığının topluma iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"12 yaşında kalp nakli bekleyen bir çocuğun neler hissettiğini anne ve babasının nasıl kahrolduğunu bu topluma anlatmamız lazım. 'Bir organ, bir hayat.' Bu bir kelimeden, cümleden ibaret değil. Bazen dile kolay geliyor. Bir kalp yetmezliğinden hastanede yatan mosmor halde 3-4 yaşında bir bebeği topluma gösterebilsek esasında bu toplum organlarını rahatlıkla bağışlayacaktır. Bu toplum özverilidir. Vatan uğruna şehitler gaziler veren kendilerinden çok başkalarının canını düşünen bu toplum, anlatıldığında rahatlıkla organlarını bağışlayacaktır. Bizim sorunumuz bu topluma bunu anlatmakta yetersiz kalmamızdır. Organ bağışını arttırmalıyız."
Konuşmaların ardından törene katılan donör ailelerine teşekkür plaketleri verildi.
Organlarıyla hayat verenler anıldı

Organ Bağışı Haftası, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:04   Güroymak'ta lösemili çocuklar için farkındalık yürüyüşü
15:04   Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bursa'da: (1)
15:04   10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
15:04   Türk Kızılay'dan ihtiyaçlı öğrencilere mont yardımı
15:04   Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek Açıklaması
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi Cumartesi günü Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:04:46