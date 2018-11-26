Organlarıyla Nakil Bekleyen Hastalara Umut Oldu

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:13



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:13

Manisa'nın Soma ilçesinde geçirdiği kaza sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin organları bağışlandı.Ölmeden önce organ bağışında bulunan gencin kalbi, karaciğeri ve böbreği, Türkiye'nin değişik bölgelerinde nakil bekleyen hastalara gönderildi.Aslen Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nin Zillihan mezrası nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki Ali Aytaç, Manisa'nın Soma ilçesinde geçtiğimiz hafta geçirdiği kaza sonucunda ağır yaralandı. 7 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Aytaç'ın beyin ölümü gerçekleşti. Acı gerçekle yüzleşen aile fertleri, oğullarının yaşarken verdiği organlarının bağışlanması yönündeki kararını doktorlara iletti. Bu karar üzerine zamanla yarış başladı. Aytaç'ın kalbi, karaciğeri ve böbreğinin nakli için Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi yetkilileriyle temasa geçildi. Aytaç'ın organları, hastanede operasyonla alınarak, Türkiye'nin değişik yerlerindeki hastalara nakil edilmek üzere gönderildi.Bekar olduğu öğrenilen Ali Aytaç'ın cenazesi, Nurhak'a getirilerek Hançıplak Mahallesi'nde toprağa verildi. - KAHRAMANMARAŞ