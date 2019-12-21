Haberler » Güncel » Orgeneral Arif Çetin: 'Terör bitmek üzere zaten 500 civarında terörist kaldı' - Haber

Orgeneral Arif Çetin: "Terör bitmek üzere zaten 500 civarında terörist kaldı"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin'in Nusaybin ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

21.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:18 Orgeneral Arif Çetin:
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 'in ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.
Beraberinde Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile Nusaybin'e gelen Çetin, esnaf ziyaretinde bulundu.
400 kişinin çalıştığı tekstil atölyesine geçen Orgeneral Arif Çetin, firma sahibi Şükrü Irmak'tan üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı, Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odasında düzenlenen programda esnafla buluştu.
Çetin, yaptığı konuşmada, ilçenin huzur ve güven ortamına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle bir Nusaybin'i görmekten mutlu olduk. Hepinizi tebrik ediyoruz." dedi.
Çetin, Irmak'ın İstanbul'daki atölyesini Nusaybin'e taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:
"Nusaybin'e huzur gelince makineler geliyor, işçiler çalışıyor, yatırım ortamı gelişiyor. Terör ortadan kalktıkça doğuda yüzlerce, binlerce işçinin çalışacağı fabrikalar faaliyete giriyor. Sadece Ağrı'da 6 bin işçinin çalıştığı deri tekstil fabrikası açıldı. Kahraman askerimiz ve polisimizin etkili operasyonları ve yüce milletimizin hayır duasıyla terör sona erecek.
Terör bitmek üzere zaten 500 civarında terörist kaldı."
"Her zaman devletimizin yanındayız"

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel de Orgeneral Çetin'in her gelişinde esnafla bir araya geldiğini dile getirerek, "Biz her zaman devletimizin çizgisinde olduk. Devletimiz de bu sıkıntıları bertaraf etti. Nusaybin halkı ve esnafı olarak şartsız ve koşulsuz her zaman devletimizin yanındayız. Bunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Arif Çetin, Jandarma, Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:22   Dışişleri'nden 'İsrail' açıklaması - Haber
16:22   MSB'den Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım - Haber
16:21   KKTC'de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası - Haber
16:17   Başkan Büyükkılıç Hörmetçi'de - Haber
16:16   CHP Nazilli'de Başkan Serkan Sevim Güven tazeledi - Haber
15:58   İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Haber
15:28   Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor - Haber
14:27   Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
21.12.2019 16:26:06