Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Orgeneral Çetin'den Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a kuruluş yıl dönümü ziyareti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

10.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:04
Orgeneral Çetin'den Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a kuruluş yıl dönümü ziyareti
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Aktaş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Orgeneral Çetin ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Aktaş, Arif Çetin, Jandarma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Orgeneral Çetin'den Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a kuruluş yıl dönümü ziyareti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:25: Batman Beşiri'de 1 apartman karantinaya alındı - Haber 18:25: Türkiye gazetesinden vatandaşlara özel hizmet - Haber 18:24: İzmir'de kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlama - Haber 18:24: Yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi öldü - Haber 18:23: Fransız Ghazli: Türkiye'de olmak, Fransa ve Belçika'da olmaktan daha iyi - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler