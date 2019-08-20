Haberler» Güncel» Haber

Orgeneral Çetin'den Hakkari esnafına ziyaret

'Kıran Operasyonu'nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de esnafı ziyaret etti.

20.08.2019 12:57 Orgeneral Çetin'den Hakkari esnafına ziyaret
'Kıran Operasyonu'nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de esnafı ziyaret etti.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Van, Hakkari ve Şırnak'ta yürütülen "Kıran Operasyonu" kapsamında Hakkari'de bulunan Orgeneral Arif Çetin, Bulvar Caddesi ve Eski Valilik Kavşağı'nda esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Çocuklara hediye de dağıtan Orgeneral Arif Çetin'e; Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşik etti. - HAKKARİ

Arif Çetin, Jandarma, Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:41   MARDİN Nusaybin'de HDP'li belediyeye çöp toplamama tepkisi
14:41   ISPARTA Aylık 6 bin lira maaşı bırakıp, çocukluk aşkı olan hayvancılığa başladı
14:40   - Brezilya'da rehine krizi- Silahlı kişi otobüsteki 17 yolcuyu rehin aldı
14:40   Giresunlu hacılar yurda döndü
14:40   Van Cumhuriyet Savcısı Köker evlendi
14:40   Sinop'ta jandarmadan tarihi eser operasyonu
14:39   DHA İSTANBUL - (ÖZEL) -  EKREM İMAMOĞLU BODRUM'DAN DÖNDÜ