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Orgeneral Çetin, Hakkari'de esnafı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de esnaf ziyaretinde bulundu.

20.08.2019 11:14
Orgeneral Çetin, Hakkari'de esnafı ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Kıran Operasyonu" kapsamında kentte bulunan Çetin, Eski Valilik Kavşağı ve Bulvar Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.
Esnafı ziyaret eden ve çocuklara hediye dağıtan Orgeneral Çetin, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Orgeneral Çetin'e, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşik etti.
Orgeneral Çetin, Hakkari'de esnafı ziyaret etti

Arif Çetin, Jandarma, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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