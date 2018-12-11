Tokat
'ta 63 yaşındaki kadın örgü bebek yaparak geçimini sağlıyor. Tokat Belediyesi
Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde örgü kursu eğitimine devam eden 63 yaşındaki Naile Çamlıoğlu yaklaşık 3 yıldır dolgu bebek örüyor ve satıyor.
Çamlıoğlu, yaptığı açıklamada, "Yeraltı Çarşısı'nda yer alan Tokat Belediyesi Hanımeli El Ürünleri Satış Merkezinde bugüne kadar yaklaşık 30-40 bebek ile 100'ün üzerinde örgü satarak aile bütçesine katkıda bulundum. Tamamen organik olan bu oyuncakların, çocukların sağlığı açısından da çok önemli. Belediye başkanımız Eyüp Eroğlu
'na teşekkür ediyorum." dedi.
11 Aralık 2018 Salı 17:31