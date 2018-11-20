Örgüt Çocuk Yaştaki Teröristleri Kalkan Olarak Kullanıyor

Terör örgütünden çözülmeler devam ederken, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerinde, terör örgütünün özellikle korunmasız küçük yaştaki çocukları ateş hattına, çatışma bölgelerine gönderdiği yer aldığı öğrenildi.
Hem Ölüme Gönderiyor Hem Propaganda Yapıyor
Güvenlik güçlerine teslim olan Nergis kod adlı F.K. İsimli terörist, aralarında 9-10 yaşlarında çok sayıdaki çocuk teröristin bulunduğu grupların Suriye
bölgesinde terör örgütü tarafından sözde eğitimden geçirilerek PKK/YPG/YPJ kıyafetleri ile çatışma alanlarına bile bile ölüme gönderildiği, bu şekilde çatışma alanlarında ölen yada yaralanan çocukların fotoğraflarını uluslararası kamuoyuyla paylaşarak mağduriyet oluşturan propaganda yapmaya çalıştığını belirtiyor.
Ayrıca teslim olan teröristin ifadelerinde terör örgütü tarafından kullanılan çocukların örgütten kaçıp kurtulmak istediği ancak örgütün tehdit ve zor kullanarak çocukları alıkoyduğu vurgulanıyor. - ANKARA