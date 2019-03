Örgüt Üyelerine By Lock Yükleten Fetö Sanığına 9 Yıl Hapis

Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgünü'nün sözde atamaları ile çeşitli illerde örgüt okullarında öğretmenlik yaptığı, tanık beyanlarında örgüt üyelerine sohbet verdiği, örgüt üyelerinin telefonlarına by lock yüklettiği, bank asyaya para yatırmaları talimatı verdiği iddiaları ile Kayseri 'de tutuklu yargılanan sanığa 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.K. ile avukatı hazır bulundu.Tutuklu sanık A.K., örgütün sözde atamaları ile çeşitli illerde örgüt okullarında öğretmenlik yaptığı, 20'ye yakın tanık beyanlarında örgüt üyelerine sohbet verdiği, örgüt üyelerinin telefonlarına by lock yüklettiği, bank asyaya para yatırmaları talimatı verdiği iddialarını kabul etmedi.Son olarak Melikşah Üniversitesi 'nde memur olarak çalışan A.K. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını be tahliyesini istedi.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.K.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ