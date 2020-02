Örgüt üyeliğinden yargılanan Kavurmacı ailesi son savunmalarını yapıyor

TUSKON davasından dosyası ayrılan ve haklarında örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası istenen Kavurmacı ailesinin son savunmaları alınıyor.



FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve kapatılan TUSKON başkanı Rızanur Meral'in aralarında bulunduğu 55 sanıklı davadan dosyası ayrılan tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Sait Kavurmacı'nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı ile avukatları ve davada müdahil olan Cumhurbaşkanlığı'nın avukatı hazır bulundu.



Duruşmada tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı'nın elini öptü. Sanık Mustafa Şevki Kavurmacı ise oğlunun elini öpmesinin ardından, 'Canım oğlum' dedi.



Örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis talebi



Duruşma savcısı, celse arasında açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrar ettiğini kaydetti. Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ile Mustafa Şevki Kavurmacı'nın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, firari sanık Ahmet Sait Kavurmacı'nın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.



"Bir Türk milliyetçisiyim"



Sağlık sorunları nedeniyle kısa bir savunma yapacağını belirten tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı, yazılı savunmasını avukatının okuması için mahkeme heyetinden izin istedi. Heyetin talebi kabul etmesinin ardından kısa bir sözlü savunma yapan tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı, "Muhterem heyet, hayatta insanı yaşatan değerler vardır. İnsan izzeti ile şerefi ile Allah, Peygamber aşkı ile vatan sevgisi ile yaşar. Hayatımı ülkem için çalışarak geçirdim. 80 yaşına dayandığım bu günlerde en adi iftiralara maruz kaldım. Böyle yaşanmıyor, böyle yaşamayı zillet kabul ederim. Bir Türk milliyetçisiyim. Vatanıma, milletime en derin değerlerle bağlıyım. 15 bin gencin üniversite tahsili yapmasına vesile oldum. Hiç birini tanımam. Devletin ve milletin adıma yapılacak her türlü çalışmanın yanındayım" dedi.



"Bu günleri hiç böyle hayal etmemiştim"



Tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı'nın avukatı tarafından okunan yazılı savunmasında, "Bugüne kadar hayatımı ülkemin maddi manevi kalkınması için geçirmiş, vatan sevgisi olan bir insanım. 79 yaşında olduğun bu günleri hiç böyle hayal etmemiştim. FETÖ ile irtibatlı gösterilmek yaşarken ölüm acısını hissetmek kadar acıdır. Alın teri kuramadan çalışanların maaşını ödemek, devlete olan mükellefiyetimi eksiksiz yerine getirmek için çabaladım. Ülke için millet için çalıştım. Torunlarıma zaman ayırayım, mesaimi biraz azaltayım diye düşünürken korkunç bir suçlama ile karşı karşıya kaldık. Külliyen itham olan iddiaların tamamını reddediyorum. Sizden ricam şirketlerimin borç batağına, iflasa doğru gitmesine müsaade etmemenizdir. Burada verilecek karar ile tarihe not düşülecektir. Biz hayatımızı tamamen şeffaf yaşadık. Şirketlerimiz aynı şekilde şeffaftı. Ne örgütle ne terörle ne darbe ile hiçbir işimiz olmadı, olamazda. Şirketlerimiz geri dönülemez bir batağa sürüklenmeden tamamen ailemize iade edilmesini talep ediyorum" ifadelerine yer verildi.



"TUSKON'un yanından bile geçmezdim"



Yazılı savunmasını mahkeme heyetine sunan ve ardından kısa bir savunma yapan tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ise, "İddiaları kabul etmiyorum. 3,5 yılı dolduran tutukluluğuma somut bir gerekçe maalesef gösterilemedi. 3,5 yıldır delillendirilemeyen FETÖ iddialarını hiç bir akıl kabul etmemektedir. Bylock kullanmadığım, FETÖ ile irtibatlı hiç bir internet sitesine girmediğim, TUSKON'dan noter aracılığı ile istifa ettiğim tespit edilmiştir. Aleyhte olarak çağrılan 30 kamu tanığı lehime ifade vermiştir. Bunun ceza yargılamasında bir ilk olduğunu düşünüyorum. FETÖ ile ilişkili cemiyet, dernek ve kişilerle irtibatlı olduğuma dair hiçbir delil ortaya konulmamıştır. 3,5 yıldır cezaevinde defalarca epilepsi krizi geçirdim, hastaneye kaldırıldım. Eğer bir suçum var ise can baş üstüne. Hep ekmeğimin peşinden koştum. 62 kişiden oluşan TUSKON yönetiminin tek tutuklu sanığıyım. Ömer Faruk Kavurmacı olarak devletimizin işine burnunu sokmaya çalıştıklarını bilseydim TUSKON'un yanından bile geçmezdim. Küçük kızım tutuklandığımda 5,5 aylıktı. Doğum tarihi 21 Şubat. Bugün 4 yaşında oldu. Şirketlerimizin üzerindeki kayyum tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.



Savunmasının sonunda kızından bahsederken duygulanan Ömer Faruk Kavurmacı, bir süre konuşmasına devam edemedi. Daha sonrasında sözlerine yeniden devam eden kavurmacı tahliye ve beraat taleplerini dile getirdi.



"Mahkemeye muhatap olmadım"



Öte yandan mahkeme heyetinden izin isteyerek duruşmadan ayrılan Mustafa Şevki Kavurmacı, "Hukuk tahahkuk edecek. Ben şuna inanıyorum ki hayatımın hiçbir mevki'inde mahkemeye muhatap olmadım. Çok alacaklarımı dahi mahkemeye vermedim, sildim. Ben bu değerlerle yaşadım. Ülkemi, vatanımı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin geleceğinin bu ve buna benzer şeylerle meşgul edilmesini hiçbir zaman istemedim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA