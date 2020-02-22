Haberler » 3. Sayfa » Örgütsel çalışma yapan 6 HDP'liye gözaltı - Haberler

Örgütsel çalışma yapan 6 HDP'liye gözaltı

Mersin polisi, mahallerde PKK/KCK terör örgütü propagandası ve örgütsel çalışma yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 6 HDP'liyi gözaltına aldı.

22.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:16Örgütsel çalışma yapan 6 HDP'liye gözaltı
polisi, mahallerde PKK/KCK terör örgütü propagandası ve örgütsel çalışma yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 6 HDP'liyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mahallerde örgütünün propagandasını ve örgütsel çalışma yapan 6 kişi belirlendi. Bunun üzerine belirlenen şahısların adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarından HDP Akdeniz ilçe eş başkanı F.K., Toroslar ilçe eşbaşkanı C.K., Akdeniz Belediyesi Meclis üyeleri N.A. ile HDP yöneticileri N.D., C.K. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi, sorgulanmak üzere emniyete müdürlüğüne götürüldü. - MERSİN

Halkların Demokratik Partisi, Mersin, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 14:28:17