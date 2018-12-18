Örgütteki Çocuk Tecavüzleri Ortaya Çıktı

Kaynak: İHA

Terör örgütünün hem Türkiye hem de Suriye'deki terör eylemlerinde çocukları silahlandırarak çatışmalarda kullandığı bağımsız uluslararası gözlem kuruluşlarının da tespit ve raporlarında sıkça yer alırken, bu raporlarda yer almayan bir gerçek de teslim olan örgüt mensuplarının ifadeleriyle gün yüzüne çıktı. Teröristlerin ifadelerinde, "Çocuklar sözde elebaşlarının sapkın zevkleri için kullanılıyor" dediği bildirildi.Terör örgütünün hem Türkiye hem de Suriye'deki terör eylemlerinde çocukları silahlandırarak çatışmalarda kullandığı bağımsız uluslararası gözlem kuruluşlarının da tespit ve raporlarında sıkça yer aldı. Raporlarda teslim olan örgüt mensuplarının ifadeleriyse gün yüzüne çıktı. Güvenlik güçlerine teslim olan 'Deniz Nemrut' kod adlı bir terörist ifadesinde, örgüt içerisine pek çok kez çarpık ilişkilere şahit olduğunu, örgüte yeni katılan çocukların sözde elebaşlarıyla ilişkiye girmeye zorlandıklarını söylediği öğrenildi.'Partizan' kod adlı terörist de verdiği ifadede, kaldıkları kampın sözde sorumlusu 'Nasır' kod adlı teröristin 13-14 yaşlarındaki bir erkek çocukla sapkın ilişkiye girdiği sırada yakalandığını ve kurulan sözde mahkemede teröristin kendisini "Biyolojik ihtiyacımı karşılamak için yaptım" şeklinde savunduğunu belirttiği kaydedildi. - ANKARA