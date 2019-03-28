Örgütten kaçan 4 terörist teslim oldu

Kaynak: İHA

Örgütten kaçan 4 terörist teslim olduŞIRNAK - Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 4 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin emniyette devam ettiği bildirildi.