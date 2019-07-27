Haberler» Spor» Haber

Orhan Ak'a saldırı girişimi

Beşiktaş ile İspanyol ekibi Eibar arasında oynanan hazırlık maçının bitiş düdüğünün ardından bir grup, siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulundu.

27.07.2019 20:40 Orhan Ak'a saldırı girişimi
Beşiktaş ile İspanyol ekibi Eibar arasında oynanan hazırlık maçının bitiş düdüğünün ardından bir grup, siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulundu.
Yedek kulübesinin karşısında yer alan tribünden sahaya atlayan 15 kişilik grup, Orhan Ak'a saldırmaya çalıştı. Araya giren siyah-beyazlı takımın teknik ekibi ve futbolcular, saldırıyı önledi.
Tribünde yer alan grup, karşılaşma içinde de zaman zaman Orhan Ak aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

Beşiktaş, Eibar, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:26   Eskişehirspor'dan büyük 'forma' kampanyası
00:17   14. Bursa Enduro Motosiklet Festivali
00:00   6. Balkan Spor Oyunları
23:49   Türkiye, EYOF'ta 27 madalya kazandı
23:44   Melisa Ercan, 14 Yaş Avrupa Ferdi Şampiyonası'nda finalde
23:42   İtalya'da Judo Milli Takımı madalyaya doymuyor
23:42   Judo'da Kübranur Esir bronz madalya kazandı