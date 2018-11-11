- Orhan Çıkırıkçı: "Bu ülkede dürüst bir futbol oynansın"
ANKARA - İstanbulspor
Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, "Dürüst oyun olsun biraz hem oyuncular, hem hakemler, hem antrenörler bu ülkede dürüst bir futbol olsun" dedi. İstanbulspor Teknik Direktörü Çıkırıkçı, Osmanlıspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam çok şey söylemek istiyorum ama değişeceğine inanmadığım için bir şey söylemeye gerek yok. Dürüst oyun olsun biraz hem oyuncular, hem hakemler, hem antrenörler bu ülkede dürüst bir futbol olsun, Lütfen herkes kendi çöplüğüne mi baksın kendi arkasına baksın bilemiyorum ama insanların biraz daha dürüst olması gerektiğine inanıyorum" ifadesine yer verdi.
İstanbulspor,Futbol
11 Kasım 2018 Pazar 23:01