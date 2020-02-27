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Orhan Çıkırıkçı: "Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Keçiörengücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir" dedi.

27.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:39Orhan Çıkırıkçı:
Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Keçiörengücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir" dedi.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Özellikle saha hakkında konuşmak istiyorum. Çim zemin olmayınca biraz zorluk çektik. Bu durum ev sahibi takım için avantaj olabilir ama biz sahamızda çim zeminde oynadığımız için oyuncularımız zorluk çekti. İyi bir mücadele oldu. Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Çocuk İzleme Merkezi, İstanbulspor, Spor

Kaynak: İHA

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