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Orhan Çıkırıkçı: "Oyuncular iyi mücadele etti"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi mücadele ettiler" diye konuştu.

03.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:31Orhan Çıkırıkçı:
Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi mücadele ettiler" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir maç olduğunu belirterek, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. 2-0 öne geçtik, son dakikada hatamızdan gol yedik. Sonuç itibariyle kazandık. İnşallah bu hafta iyi hazırlanıp Giresun'dan da puanla dönmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Spor

Kaynak: İHA

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