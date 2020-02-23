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Orhan Çıkrıkçı: "Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, Boluspor karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

23.02.2020 21:39 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:39Orhan Çıkrıkçı:
Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Boluspor ile 0-0 beraber kaldı. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, zor bir mücadele olduğunu vurgulayarak, "Bolusporun ligdeki konumundan dolayı çekişmeli bir maç oldu. İlk yarı takım tutuktu ama ikinci yarı pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Önümüzdeki haftalara bakacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Boluspor, Spor

Kaynak: İHA

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