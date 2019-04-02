Orhan Dallı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA İBRADI belediye başkan adayı olan Orhan Dallı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA İBRADI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Orhan Dallı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA İBRADI adayı Orhan Dallı kimdir? BTP ANTALYA İBRADI adayı Orhan Dallı yüzde kaç oy aldı?

Orhan Dallı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA İBRADI belediye başkan adayı olarak gösterilen Orhan Dallı İBRADI ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. İBRADI ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Orhan Dallı adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

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