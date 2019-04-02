Orhan Dede Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRKLARELİ KOFÇAZ belediye başkan adayı olan Orhan Dede isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRKLARELİ KOFÇAZ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Orhan Dede isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRKLARELİ KOFÇAZ adayı Orhan Dede kimdir? BTP KIRKLARELİ KOFÇAZ adayı Orhan Dede yüzde kaç oy aldı?

Orhan Dede Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRKLARELİ KOFÇAZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Orhan Dede KOFÇAZ ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. KOFÇAZ ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Orhan Dede adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

KIRKLARELİ KOFÇAZ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.