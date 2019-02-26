Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 65 yaşına girdi. Erdoğan'ın doğum gününü ilk kutlayanlardan biri de Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre oldu.

Sevim Emre, Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarından hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yeni yaşını kutladı.

"BENİM TÜRKİYE SEVDALISI KOCA YÜREKLİ BAŞKANIM"

Sevim Emre Gencebay, Instagram hesabından paylaştığı videoya "İyi ki doğdunuz sayın Başkanım yüce rabbimden sağlıklı mutlu yaşlar diliyorum... Benim Türkiye sevdalısı koca yürekli Başkanım hep var olun Türkiye sizi seviyor sevgiler saygılar" notunu ekledi.

SEVİM EMRE KİMDİR?

Sevim Emre'nin gerçek ismi; Elif Sevim Erme'dir. 2 Temmuz 1944 tarihinde dünyaya geldi. Eskişehirlidir. Sevim Emre, 1963 yılında Güzellik Yarışmasına katıldı. Yarışmada, birinci olmayı başardı. Bu birincilik, O'na Türkiye'yi Beyrut'da gerçekleşen güzellik yarışmasında temsil etme kapısını açtı. Sevim Emre, Beyrut'taki yarışmada Avrupa 4.'sü seçildi.

Kısa sürede güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Sevim Emre daha sonra sinemaya adım atmış ve Kızıl Vazo, Kıyma Bana Güzelim, Harmandalı Efem Geliyor, Dilberler Yuvası, Bir Çiçek Üç Böcek, Bir Aşk Günahı, Ateşli Kadın, Helal Olsun Ali Abi, Kader Kurşunu, Ateş Parçası, Berduş, Galatalı Mustafa gibi bir çok sinema filminde rol almıştır.

Sevim Emre, 1974 yılında usta sanatçı Orhan Gencebay ile dünya evine girmiştir. Çiftin Gökhan Gencebay adında bir oğlu vardır.