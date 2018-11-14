Orhan Gencebay, "Size, 'Her Dönemin Adamı' Denilince Neden Kızıyorsunuz?" Sorusuna Cevap Verdi

Buket Aydın'ın sunumuyla CNN Türk ekranlarında yayımlanan 40 programına Sanatçı Orhan Gencebay konuk oldu.

"BUKALEMUNLUKTUR BANA YAKIŞMAZ"

Buket Aydın'ın sunumuyla 40 programına konuk olan Sanatçı Orhan Gencebay, "Size, 'Her dönemin adamı' denilince neden kızıyorsunuz? Sorusuna şu yanıt vererek, "Bu laf son derece yanlış. Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz. Ben iktidara yakın olmayı şundan isterim. Çünkü bizi yöneten iktidardır. Devletimizi yöneten kimse onu seçen de halkımızdır. Halkımıza olan büyük saygı ve sevgiden dolayı iktidardakileri severim. Benim de bir oyum var şüphesiz ama halkımız onu seçmiştir saygı duyarım. Yeter ki o iktidar görevini iyi yapsın. Ben bunu beklerim. İktidarın görevini iyi yapması için bana düşen bir görev varsa şerefle seve seve yaparım.

Bunu böyle düşünmeli herkes. Bu bukalemunluk anlamına gelmez. Her dönemde Süleyman babamıza Allah rahmet eylesin büyük sevgimiz vardı. Bülent Ecevit'e, Özal'a da büyük sevgimiz vardı… Hepsi ile de yakın görüşürdük. Özellikle Süleyman baba ve Demirel sonrasında Ecevit göreve gelmişler. Ben bu insanlara nasıl saygı duymayayım? Ülkemi yönetecekler! Benim ülkeme sahip çıkan onu iyi yönetene şükranlarım var. Benim bakışım her zaman budur. Bu herhangi bir iktidara yakın olmak anlamına katiyen gelmez. Sevmem öyle şeyi ben. Doğru olana boynum kıldan incedir. İyi hizmet verene saygı duyarım." dedi.