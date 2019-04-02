Orhan Gürz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TEKİRDAĞ MALKARA belediye başkan adayı olan Orhan Gürz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TEKİRDAĞ MALKARA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Orhan Gürz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TEKİRDAĞ MALKARA adayı Orhan Gürz kimdir? Bağımsız TEKİRDAĞ MALKARA adayı Orhan Gürz yüzde kaç oy aldı?

Orhan Gürz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TEKİRDAĞ MALKARA belediye başkan adayı olarak gösterilen Orhan Gürz MALKARA ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. MALKARA ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Orhan Gürz adlı Bağımsız adayı toplamda 86 adet oy sayısına ulaştı.

TEKİRDAĞ MALKARA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.