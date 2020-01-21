ORHAN KEMAL'İN YAŞADIĞI EV YIKILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Orhan Kemal'in 1954-1966 yılları arasında Fatih Cibali'de isminin verildiği sokakta bulunan iki katlı kargir evinin dışında çatlaklar oluştu. 'Müfettişler Müfettişi', 'Evlerden Biri', 'Sokakların Çocuğu', 'Suçlu' adlı romanlarını yazdığı bu ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

"ROMANLARINDA BAHSETTİĞİ MEŞHUR SİNEKLİ KÖFTECİ BABAMIN LOKANTASI"

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal'in Cibali'de bir süre kaldığı 2 katlı ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Binanın dışındaki çatlaklar dikkat çekerken Orhan Kemal'in romanlarında 'Sinekli Köfteci' diye geçen lokantanın sahibi ve yakın arkadaşı olan Mustafa Kemal Kutlu'nun oğlu Süleyman Embiya Kutlu binanın müze olması gerektiğini belirterek, "67 senedir burada yaşıyorum. Orhan Kemal ile beraber yargılanan Mustafa Kemal Kutlu'nun oğluyum. Nam-ı değer sinekli köfteci. 1966 senesinde beraber yargılandılar. 1954 yılında buraya geldi. Babam burada lokantacıydı. Romanlarında bahsettiği meşhur sinekli köfteci benim babamın lokantası. 1966 yılında cezaevinden tahliye olduktan sonra 72. Koğuş sahnelendi ve burayı terk etti gidip basın sitesinden ev aldı. Bu evin duvarında 'Orhan Kemal 1954 -1966 yılların arasında burada yaşadı' yazılı mermer bir tabela vardı. Şu an burada yaşayan insanlar bu tabelayı kaldırdı. Buraya gelen öğrenci arkadaşlar, ziyaretçiler burayı müze zannediyor. Buranın müze olması gerekir. Orhan Kemal'in ailesi de burayı satın almak istiyor. Ev sahipleriyle görüştüler ama satmıyorlar." dedi.

Orhan Kemal ile babasının lokantasında beraber yemek yediklerini söyleyen Kutlu " 1948 ile 1975 yılları arasında faaliyet gösteren, Orhan Kemal'in kitaplarında geçtiği 'sinekli köfteci' denilen yer babamın lokantası. Orhan Kemal sabahları buraya gelir, çorbasını içer ve Bab-ı Ali'ye gider, akşam gelir ve babamla birlikte otururdu. En çok sevdiği yemekte kuru fasulye ile ızgara köfteydi" diye konuştu.

"ÇATLAKLAR SIVA İLE GİDERİLDİ AMA SAKAT BİR EV"

Mahalle sakini Barbaros Karayel ise "Yazar Orhan Kemal burada 12 sene yaşamış. 20 senedir bu burada oturuyorum. Duvarlarında çatlaklar oluştu. Bu çatlaklar sıva ile giderildi ama sakat bir ev. Buraya sürekli öğrenciler geliyor. Buranın restore olup müze olması çok daha güzel olur. " dedi.

Görüntü Dökümü

-Evden görüntü

-Çatlaklardan görüntü

-Sokaktan görüntü

-Mustafa Enbiya Kutlu röp

-Barbaros Karayel röp

-Genel ve Detaylar