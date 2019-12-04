Orhan Kural kimdir? Orhan Kural biyografisi ve Orhan Kural hayatı

Orhan Kural'ın Cem Yılmaz'a dava açması ve davanın Orhan Kural'ı şaşırtan şekilde sonuçlanması Orhan Kural kimdir ve Orhan Kural biyografisi endir gibi konuları beraberinde gündeme getirdi. Orhan Kural biyografisi veOrhan Kural hayatı hakkında merak edilenleri mercek altına alıyoruz. Orhan Kural Kimdir?

ORHAN KURAL KİMDİR?

1950 yılında İstanbul Nişantaşı'nda doğdu. 1969 yılında Kadıköy Maarif Koleji'ni (Bugünün Kadıköy Anadolu Lisesi) bitirdi. Babası Halil Esat Kural o yıllarda İstanbul Milli Eğitim Müdür vekili idi. 1972 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden "Maden Mühendisi" olarak mezun oldu.

1972-1973 yılları arasında ABD Henry Krumb Bursunu kazanıp New York Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrenimi yaptı. ( Devlet bütçesinden hiç para talebi olmadı. Columbia Üniversitesi, sürekli hep dünyanın en iyi on üniversitesi arasında yer almaktadır).

1978 yılında İTÜ Maden Fakültesi'n de Kömür Kimyası dalında "Doktor" unvanı aldı.

Almanya'da üç ayrı kentte (Mannheim, Rothenburg Odt, Lüneburg), toplam altı ay Goethe Enstitüsü'ne devam etti.

1981-82 yılları arasında DAAD bursu ile Aachen Teknik Üniversitesi'nde "Kömür Teknolojisi ve Briketleme" dalında çalışmalar yaptı. Çok sayıda Alman öğrencinin bitirme çalışmasını yönetti ve Alman öğrencilerle teknik gezilere çıktı.

1982 yılında Venezuela Hükümeti'nin davetlisi olarak Maracaibo Kentinde "Kömür Teknolojisi Seminerine" bir ay süre ile "danışman" olarak katıldı.

1989 Mayıs ayında İTÜ'de Profesör oldu. 2006 – 2007 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı.

2009 yılından itibaren üç dönem İTÜ Maden Fakültesi'nde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

Kırklareli Üniversitesine Rektör ön adayı oldu. (Aralık, 2016)

301 fedakar işçimizin şehit olduğu vahim Soma kömür ocağı kazasından sonrakarbonmonoksit (CO) ölümleri ile ilgili bir televizyon kanalındaki bilimsel açıklamalarından bazı "sözcükler" seçilerek tamamen yanlış yorumlandığı"tatlı ölüm" sözcükleri ile özdeşleşerek bir anda hedef, suçlu ve Twitter'da ençok konuşulan konu (trend topic) oldu. Okuldaki odasının kapısı kırıldı, fakülte 3 gün işgal edildi, hakarete uğradı, çok zor anlar yaşadı. Bu olanlara dayanamayarak bahsi geçengünlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Zaman içinde ise gerçek başta fakülteyi basan öğrenciler olmak üzere kamuoyunda anlaşıldı…

2019 Eylül'de İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, 2018'de ise İstanbul Esenyurt Üniversi'nde öğretim görevlisi olarak katıldı.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Orhan Kural'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini hedef alarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla ünlü komedyen Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık tazminat davası reddedildi. Duruşma çıkışı gözyaşlarına hakim olamayan Prof. Kural, "Çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef" dedi.