Orhan Miroğlu ile tartışan Aytuğ Atıcı kimdir?

Orhan Miroğlu, Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında CHP'li Aytuğ Atıcı ile girdiği tartışma sonrası programı terk etti. Hangi partiden olduğu merak edilen Aytuğ Atıcı, CHP milletvekilidir. Atıcı, aslen Adanalı'dır. Aytuğ Atıcı hayatı, biyografisi haberimizde…

AYTUĞ ATICI KİMDİR?

Atıcı, 23 Kasım 1964 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Aynı Fakültede 1996 yılında doçent oldu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 2002 yılında atandı ve burada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini kurdu.

GEBE EĞİTİM MERKEZİ KURUCULUĞU YAPTI

2003 yılında profesör olan Aytuğ Atıcı, Mersin Üniversitesinde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkalığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.

CHP BİNGÖL GÖNÜLLÜ MİLLETVEKİLİ OLDU

Birçok derneğin yöneticiliğini yapan siyasetçi, 12 Haziran 2011'de 24. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM'ye seçildi. TBMM Dışişleri, Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarında çalıştı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl İli Gönüllü Milletvekilliğini üstlendi, 7 Haziran 2015 tarihinde 25. Dönem ve 1 Kasım 2015 tarihinde 26. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak yeniden TBMM'ye seçildi.

Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma için Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey üyesi olan Aytuğ Atıcı, çalıştığı alanlarda 13 kitabın yazarı/editörü/hazırlayıcısıdır. Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Atıcı, evli ve iki çocuk babasıdır.