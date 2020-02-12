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Orhan Okay TYB İstanbul'da anılacak

Akademisyen ve yazar Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay, Fatih Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği özel bir programla anılacak.

12.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:24Orhan Okay TYB İstanbul'da anılacak
Akademisyen ve yazar Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay, Fatih Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği özel bir programla anılacak.
"Fatihli Bir İstanbul Beyefendisi Orhan Okay" başlıklı etkinlik, 15 Şubat'ta Sultanahmet'teki Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirilecek.
TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yöneteceği programda Prof. Dr. Abdullah Uçman, Dr. Alim Kahraman, Yeliz Okay ve Bekir Sıddık Soysal, yaklaşık 3 yıl önce vefat eden Okay'ı anlatacak.
Mehmet Orhan Okay
İstanbul'da 1931'de doğan, Vefa Lisesi'ni ve ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitiren Mehmet Orhan Okay, Artvin Lisesi ve Diyarbakır Lisesi'nde görev yaptı.
Okay, 1963'te doktor, 1975'te doçent, 1988'de profesör unvanı alırken, 1994'e kadar Erzurum Atatürk Üniversitesi, daha sonra Sakarya Üniversitesi'nde akademik kariyerini sürdürdü.
İlk yazısını 1953'te "Türk Sanatı"nda yayımlayan Okay'ın yazıları ayrıca, "İstanbul", "Hareket Türk Dili", "Türk Edebiyatı", "Dergah", "Milli Kültür", "Türk Kültürü" ve "Türk Yurdu" gibi pek çok mecrada okuyucuyla buluştu.
"Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Midhat Efendi", "İlk Türk Pozitivisti Beşir Fuad", "Poetika Dersleri", "Abdülhak Hamid'in Romantizmi", "Hüsn ü Aşk" ve "Bir Başka İstanbul" gibi sayısız esere imza atan Okay, birçok edebiyat ve kültür ödülünün de sahibi oldu.

Orhan Okay, İstanbul, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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