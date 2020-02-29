Orhan Ovacıklı'dan maçın ertelenmemesine tepki: Aldığımız nefes rahatsız ediyor

Rizespor 'un kaptanı Orhan Ovacıklı, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu ve İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet dilerken, maçın ertelenmemesine tepki gösterdi.

Sevinilecek bir ortamda olmadıklarını kaydeden Orhan, "Neden buradayız, neden bu maçı oynuyoruz, çok anlamlandıramadık. Bu oyun, hislerle oynayan bir oyun. Biz gol atınca sevinebilecek miyiz, Trabzonspor gol atınca sevinebilecek mi, zannetmiyorum. Trabzonspor milliyetçi bir şehirdir, buna da Rize kefil olur, aynı şekilde Rize de milliyetçidir ve buna da ilk kefil olarak Trabzon'dur." dedi.

"ALDIĞIMIZ NEFES RAHATSIZ EDİYOR"

Askerlerimizin yanında olmamanın üzdüğünü kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, "Böyle zamanlarda insanın aldığı her rahat nefes, huzursuz ediyor insanı. Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız, beni rahatsız ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, onlara karşı mahcubuz, onlara karşı sorumluyuz. İnşallah ülkenin ferdi olarak bu sorumluluklarımızı yerine getiririz. Maça gelince de, maç işte." ifadelerini kullandı.

KARTAL: BU VATAN DİMDİK AYAKTADIR

Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise, "Türk milleti olarak zor günlerden geçiyoruz. Birlik olmalıyız, birbirimize el vermeliyiz. Bu vatan hepimizin, bu vatan için ne yapmamız gerekiyorsa, yapmaya hazırız. Bu vatan dimdik ayaktadır. Birlik olduğumuzda neler yapabileceğimizi tüm dünyaya tarih boyunca gösterdik, bir daha gösteririz" diye konuştu.