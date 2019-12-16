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Orhan Pamuk Söyleşisiyle

Orhan Pamuk'un en önemli kitaplarından biri olan Benim Adım Kırmızı, yayımlanışının 21. yılında 21 makaleden oluşan bir kitapla taçlanıyor.

16.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:24Orhan Pamuk Söyleşisiyle

Erkan Irmak'ın hazırladığı Benim Adım Kırmızı Üzerine Yazılar, bu olağanüstü roman hakkında Türkiye'de ve yurt dışında çıkan en iyi 21 makaleyi Türkçe'de ilk kez bir araya getiriyor. Irmak'ın yazar Orhan Pamuk ile yaptığı bir söyleşinin de yer aldığı kitap, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı.

Benim Adım Kırmızı, Türk edebiyatının dünyada en çok okunan, en çok sevilen ve satan kitabıdır. Yayımlanışından bu yana bu tarihi roman 52 dile çevrildi ve bütün dünyada beş milyona yakın sattı. Dünyanın her köşesinde edebiyatçılar, eleştirmenler ve sanatçılar roman hakkında ilginç incelemeler ve eleştiriler yayımladılar.

Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Erkan Irmak'ın hazırladığı Benim Adım Kırmızı Üzerine Yazılar bu olağanüstü romanın katmanlarını aralayan ve okuru romanın sırlarına yaklaştıran yazıların en iyilerini, Türkçede ilk kez bir araya getiriyor.


Yapı Kredi Yayınları, Orhan Pamuk, Kültür Sanat

Kaynak: Bültenler

kultur-sanat

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