Haberler » Güncel » Orhan Pamuk'un simitçiye 'Merhaba poğaçacı' demesi sosyal medyada olay oldu - Haber

Orhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk'un, bir belgeselde sokakta karşılaştığı poğaça satan adama, "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada gündem oldu.

12.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:08

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk'un, BBC One'ın 2018 yılında hazırladığı "Orhan Pamuk: A Strange Mind" belgeselinde sokakta karşılaştığı poğaça satan bir adamla girdiği diyalog şaşırttı. Pamuk'un, poğaça satan adama, "Merhaba poğaçacı" demesi olay oldu.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan, BBC belgeseli çekimleri sırasında karşılaştığı poğaça satan seyyar satıcıya "Merhaba poğaçacı" dedi. Pamuk'un hitap şekline şaşıran sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntülerle ilgili birçok yorum yapıldı. İşte o yorumlar;

Orhan Pamuk'un simitçiye

Orhan Pamuk, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 "Polis Zinde Vatandaş Güvende"
16:06 Kamu-Sen'den "Kuruluş yıl dönümünde Doğu Türkistan" sergisi
16:06 Konser gelirleri kampüs hayvanlarına
16:05 Bakırköy'de AVM'de yangın paniği
16:00 Elazığ'da özel çocuklara bot ve mont hediye edildi
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:07:25