Orhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk'un, BBC One'ın 2018 yılında hazırladığı "Orhan Pamuk: A Strange Mind" belgeselinde sokakta karşılaştığı poğaça satan bir adamla girdiği diyalog şaşırttı. Pamuk'un, poğaça satan adama, "Merhaba poğaçacı" demesi olay oldu.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan, BBC belgeseli çekimleri sırasında karşılaştığı poğaça satan seyyar satıcıya "Merhaba poğaçacı" dedi. Pamuk'un hitap şekline şaşıran sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntülerle ilgili birçok yorum yapıldı. İşte o yorumlar;