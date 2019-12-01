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Orhan Pamuk'un "Merhaba poğaçacı" sözüyle gündeme gelen seyyar satıcı hayatını kaybetti

Orhan Pamuk'un belgeselinde yer alan ve Pamuk'un "Merhaba Poğaçacı" diyerek gündeme gelen poğaça satıcısı Remzi Gelik vefat etti.

01.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:11

Orhan Pamuk'un BBC One için 2018 yılında hazırladığı "Orhan Pamuk: A Strange Mind" belgeselinde yer alan ve "Merhaba Poğaçacı" olarak gündeme gelen poğaça satıcısı Remzi hayatını kaybetti.

"MERHABA POĞAÇACI"

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk'un, BBC One'ın 2018 yılında hazırladığı "Orhan Pamuk: A Strange Mind" belgeselinde sokakta karşılaştığı poğaça satan bir adamla girdiği diyalog şaşırtmıştı. Pamuk'un, poğaça satan adama, "Merhaba poğaçacı" demesi olay olmuştu.

POĞAÇACI ÖLDÜ

Independent'in haberine göre; sosyal medyaya olay olan seyyar satıcı Remzi Gelik yaşamını yitirdi.

Orhan PamukOrhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu

Orhan Pamuk'un

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