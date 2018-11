Orhan Sancaktaroğlu, Eğitim Bir-Sen'de Güven Tazeledi

11 Kasım 2018 Pazar 16:33



11 Kasım 2018 Pazar 16:33

Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şubesinin 4.Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. 160 delegenin oy kullandığı genel kurulda başkanlığı devam ettiren Orhan Sancaktaroğlu, yeniden şube başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Genel kurulda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Belediye olarak kurumlar ile beraber çalıştıklarını belirtti.Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde gerçekleştirilen Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şubesinin 4.Olağan Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleşti. İl genelinde 2100 üyesinin ve 160 delegesinin bulunduğu şubenin başkanlığına mevcut başkan Orhan Sancaktaroğlu seçildi. Orhan Sancaktaroğlu başkanlığında yönetim kurulu asil üyeliklerine Abdullah Yağız, Cengiz Aydın, Ömer Faruk Doğanoğlu, Özkan Sefer, Uğur Kirenci, Serdar Arpacı seçildi. Denetleme kurulu asil üyeliklerine Ebubekir Yiğit, Mehdi Toğrul, Ayhan Görür, Ünal Ciğerci, Mehmet Sena Aygül seçildi. Disiplin kurulu asil üyeliklerine de Ahmet Şirin, Abdullah Oğuz, Vural Yılmaz, Mustafa Karahasan, İsmail Bilaloğlu seçildi. Üst Kurul delege adayı, Orhan Sancaktaroğlu oldu."Öğretmenlerimizin isteklerinin dile getirildiği bir teşkilattır Eğitim Bir-Sen"Genel Kurulda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise sendikanın öğretmenlerin sorunlarının dile getirildikleri yerler olduğunu söyledi. Babaş, "Buradaki asıl amaç sendikacılık ve sendikal faaliyetler ile hem mensubunu temsil ettiğiniz öğretmenlerimizin hak ve hukuklarını korumak hem eğitim camiasının sorunlarını dile getirmek, çözüm yollarını aramak yine bu topraklar üzerinde yetişen gençlerimizin gelişimlerine yön vermek onları hayata hazırlamak için en önemli görevi öğretmenlerimizin isteklerinin dile getirildiği bir teşkilattır Eğitim Bir-Sen. Tabii ki siz teşkilatımızın faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Bende yıllarca memurluk yaptım. Hakikaten memur sendikacılığının anlamı çok büyük. İyi anlatırsanız, iyi şeyler getirirseniz herkes bu konuda kararlı oluyor. Şehrimizde eğitim camiası büyük bir camia burada çok güzel şeyler yapılıyor. Özellikle milli Eğitim müdürlüğümüz bünyesinde okullarımız, sosyal tesislerimiz ile ilgili ciddi faaliyetlerin içerisinde olmaya gayret gösteriyoruz. Okullarımız hızlı bir şekilde yenileniyor" şeklinde konuştu."Çalışmalarımızda birbirimizi tamamlayarak devam edeceğimize inanıyorum"Kastamonu'da belediyenin kurumlar ile beraber çalıştığını belirten Babaş, "Yereli, genel ile birleştirebilirseniz ciddi manada kazanımlar oluyor arkadaşlar. Okulun şeyinden banane. Milli Eğitimin sorunu veya yaşlı bakım hizmetlerinden banane diyemeyiz. Hepsi ile ilgili görevleri gerçekleştirdik. Bundan sonra da çalışmalarımızda birbirimizi tamamlayarak devam edeceğimize inanıyorum. Sağolsunlar genel hizmetlerde de hep birlikte hep beraber bu işin peşinde sorunsuz bir şekilde halletmeye gayret gösteriyoruz. Tabiki burada şu da önemli: Gençlerimizin yetiştirilmesi çok önemli artık sosyal medyadan uzaklaştırmak lazım. Kafeteryalarda, şurada, burada değil de eğitim ile ilgili sosyal alanlara yönlendirmeliyiz. Bizim Kastamonu'da iki tane Millet Kıraathanesi açtık. Gidin bakın ikisinde de çocuklarımız, gençlerimiz akşama kadar oradalar. Niye eğitimci, öğretici kitaplarımız var. Çocuklar, gençler onların başından ayrılmıyorlar. Daha sonra kütüphanelerimiz var. Oradan yararlanıyorlar. İmkanlarımızı arttırmanın da gerekli olduğuna inanıyorum. Sendikamızla yani Eğitim Bir-Sen'imizle her türlü projenin içinde olmaya gayret gösteriyorum. Getirdiğiniz her proje bizim yanımızda bu temeldir. İlla ki bir yerinde yardımcı oluruz. Her proje de hiçbir zaman hayır bu projede yokuz demedik. Her sempozyuma kadar hep içerisinde olduk. Yani memleketimize kazanımların sağlanmasına yardımcı olduk" diye konuştu."Üyelerimizin iradeleri tecelli etti, delegelerimiz belirlendi"Yeninden şube başkanlığına seçilen Orhan Sancaktar, "Genel kurullar, esasen geniş katılımlı bir istişaredir. Üyelerimizin iradeleri tecelli etti, delegelerimiz belirlendi. Şimdi de delegelerimizin özgür iradesinin tecelli edeceği genel kurulumuzu yapıyoruz. Bu bir hizmet yarışıdır. Eğitim-Bir-Sen, hak ve özgürlüklerin teminat altında olduğu, her alanda kalkınmış, eğitimi maarif davası edinmiş, manevi iklimimizin teminatı haline getirmiş, müreffeh bir Türkiye hayali ile yola çıkan bu erdem ve iyilik hareketinin örgütlü gücü olarak 27 yılı geride bırakmıştır. Toplu görüşmeden yine yoğun çabalarının kazanımı olan toplu sözleşmeye geçilen süreç sonrasında, Türkiye'nin en büyük sendikası ve sivil toplum örgütü olmuştur. Eğitim-Bir-Sen'i var kılan sebepler, geçmişte ülkemizin ve insanımızın karanlık kabusu olan realitelerdir. Bir korku filminden farksız olan o realiteler, insan haklarına duyarsız, inanç ve düşünce özgürlüğüne karşı yasakçı, vesayetçi, darbeci ve her alanda ülkeyi geri bırakan, dış odaklarla iş tutan zorba zihniyetin Türkiyesi'ni oluşturmuştur. Yasaklar ve yoksulluk adeta kader gibi algılanıyordu. Böyle algılansın istiyorlardı" diye konuştu. - KASTAMONU