ORHAN VELİ'NİN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ŞİİRLERİNİ OKUYARAK USTA ŞAİRİN MEZARINA YÜRÜDÜLER

Buğra BENLİOĞLU/ - Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'la beraber şiirde Garip akımının kurucusu Orhan Veli Kanık, ölümünün 69'uncu yıl dönümünde yapılan şiirli yürüyüşle anıldı. Orhan Veli'yi anmak için bir araya gelenler Taksim Meydanı'ndan usta şairin Aşiyan Mezarlığı'nda bulunan mezarına yaklaşık 10 kilometrelik yolu şiir okuyarak yürüdü.

1996 YILINDAN BERİ ŞİİR OKUYARAK YÜRÜYORLAR

1950 yılında hayatını kaybeden usta şair Orhan Veli için sevenleri 1996'dan bu yana her ölüm yıl dönümünde Taksim'den şairin kabrinin bulunduğu Aşiyan Mezarlığı'na yürüyor. Şairin sevenleri büyük ustayı anmak için bu sabah Taksim Meydanı'nda toplandı. Saat 11.00'da başlayan yürüyüşte grup, Orhan Veli'nin çıkardığı 'Yaprak' isimli dergisinin ilk sayısının bulunduğu çerçeveyi en önde taşıdı. Şiir severler 10 kilometrelik yol boyunca otobüs durağında bekleyenlere, esnafa ve yeni evlenecek bir çifte şiirler okudu. İki saat boyunca şiirlerle süren yürüyüş Aşiyan Mezarlığı'nda sona erdi.

BİR ZAMANLAR YÜRÜDÜĞÜ YOLLARDAN GEÇEREK ANDILAR

Şair Akgün Akova, Orhan Veli Kanık'ın mezarı başında "Bugün hep beraber bir grup şiir severle, Orhan Veli severle Taksim'den, Rumeli Hisarı'na kadar yürüdük. Martıların şiir seveni var, sevmeyeni var. Biz onların şiir sevenleriyle bu yolculuğu yaptık. Yolun büyük bir kısmını bizimle birlikte giden köpeğe 'Yaprak' adını verdik. Orhan Veli ve arkadaşlarının anısı için bu adı verdik. Bu yürüyüş 24 yıldır devam ediyor. Emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu dünyada örneği olan bir şey midir bunu bilmiyorum. Biz onların sayesinde bu yolculuğu yaptık ve Orhan Veli'yi de böyle yad ettik. Şiirimizin çok büyük bir devini, bir zamanlar yürüdüğü yollardan geçerek, martılarla birlikte andıkları için katılan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şiir sever Şeref Özsoy, Orhan Veli Kanık için "Aslında tiyatrocu olmak isterken, belki kendini sahnede yetersiz bulduğu için tiyatroyu bırakan bir insan. Galiba Orhan Veli daha önce yani çocukken tiyatrocu olmak istiyordu. İlkokul sıralarında Fransız şiirini takip ediyordu. Daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Garip akımında şiirler yazmaya başlıyorlar. Günümüze kadar gelmeleri de onların çok büyük bir başarı sağladığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şiir severlerin yürüyüşü

-Şiir severlerin şiir okumaları

-Orhan Veli yürüyüşüne katılanlarla röportajlar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler