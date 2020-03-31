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Orhaneli Belediyesi kimsesiz ve yaşlı vatandaşları unutmadı

Bursa'nın Orhaneli Belediyesi, yaşlı vatandaşları unutmayarak yardım paketleri dağıttı.

31.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:21
Orhaneli Belediyesi kimsesiz ve yaşlı vatandaşları unutmadı
Bursa 'nın Orhaneli Belediyesi, yaşlı vatandaşları unutmayarak yardım paketleri dağıttı.

Belediye ve Orhaneli Kaymakamlığı, yalnız yaşayan ve yardıma muhtaç ihtiyacı olan vatandaşları tespit ederek gıda yardım paketleri dağıttı. Zabıta ekipleri tarafından evlerinde ziyaret edilen ihtiyacı olan yaşlılara gıda paketleri teslim edildi. Ayrıca 65 yaş üstü yaşlıların çarşı pazardan alacakları günlük ihtiyaçları da listeler halinde alınarak kendilerine teslim ediliyor.

Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte Orhaneli Belediyesi olarak kaymakamlıkla birlikte koordineli olarak yalnız yaşayan veya yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olmaya, onlara hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Orhaneli, Zabıta, Bursa, Güncel
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