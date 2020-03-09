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Orhaneli'de 8 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sonlandırıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 8 gündür kayıp olan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları, bir sonuç alınamaması üzerine bitirildi.

09.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:34
Orhaneli'de 8 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sonlandırıldı
Bursa 'nın Orhaneli ilçesinde 8 gündür kayıp olan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları, bir sonuç alınamaması üzerine bitirildi.
İlçeye bağlı kırsal Şükriye Mahallesi'nde oturan 55 yaşındaki Akile Ay'nın yakınlarının jandarmaya ihbarda bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, ANDA, Yıldırım Belediyesi, İHH, Nilüfer Arama Kurtarma ve Osmangazi Arama Kurtarma ekipleri tarafından 8 gün sürdürüldü.
Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda ormanlık arazide arama yapıldı.
Drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda sonuç alınamayınca çalışmalara son verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Orhaneli, Jandarma, Bursa, Güncel
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