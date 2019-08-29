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Orhaneli'de eko turizm hamlesi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde eko turizm atağı başladı.

29.08.2019 09:24 Orhaneli'de eko turizm hamlesi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde eko turizm atağı başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhaneli Belediyesi iş birliği ile Karagöz piknik alanında eko turizm projesinin temelleri atıldı. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Büyükşehir ile birlikte Bursa'mıza ve Orhaneli'mize hizmet etmek için yaptığımız eko turizm projemiz Orhaneli'ye ve şehrimize değer katacak bir projedir. Eko turizm projemizde ilk etapta 1 restoran, 2 katlı kır evi, 15 adet bungalov evler yapılacak. Akabinde toplam 45 adet bungalov ev tamamlanmış olacak. Bunun haricinde spor alanları, halı saha, voleybol sahası, çocuklarımızın at binebilecekleri yerler ve otopark yapılarak Orhaneli'miz eko turizm ile buluşacak" dedi.

Aykurt, "İnşallah biz bu alanlarımızı değerlendireceğiz. İnsanlarımız nefes alacak. Yeşilliğin içinde, havası bozulmamış tertemiz bir yerde gün geçirebilmeleri için güzel bir mekan oluşturmanın ilk adımını atıyoruz. kısazamanda bu projemizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Karagöz piknik alanında orman içine yapılacak eko turizm projesinin bir an evvel bitirilmesi hedefleniyor. - BURSA

Orhaneli, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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