Orhaneli Devlet Hastanesi'nde Odyoloji Ünitesi hizmete girdi

Orhaneli Devlet Hastanesi'ne alınan odyometri cihazı ve timpanografi cihazı ile ilçede vatandaşlara Odyoloji hizmeti verilmeye başlandı. Kişilerin işitme kaybının durumunu ve derecesini saptayan cihaz olarak bilinen Odyometri cihazının hizmet vermeye başlaması ile birlikte işitme kayıpları ölçümlerinin artık şehir merkezine gitmeden ilçede rahatlıkla yapılabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orhaneli Devlet Hastanesi KBB Uzm. Dr. Hayati Şavk,Odyometri Ünitesinin kurulmasıyla birlikte hastaların işitme kaybının tipi, derecesi, işitme kayıplarının giderilmesi, işitme cihazı kullanımı veya işitme raporu gerektiren durumlarda tanı ve tedavi için gerekli verilerin sağlanabildiğini belirtti. Bu kapsamda işlemlerin ilk olarak KBB polikliniğine giriş yaptıran hastanın muayenesi ile gerçekleştiğinin altını çizen Uzm. Dr. Şavk, "Ardından doktorun gerekli gördüğü takdirde kişi için işitme testi istenir ve hasta odyoloji ünitesine yönlendirilir. Burada yapılan işlem hastanın teste kooperasyonuna bağlı olarak 15- 30 dakika sürmektedir" bilgisini verdi.