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Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor Orhaneli Hak Eğitim Merkezi görevlileri, koronavirüsle mücadeleye destek vermek için harekete geçti.

04.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:11
Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor
BURSA - Orhaneli Hak Eğitim Merkezi görevlileri, koronavirüsle mücadeleye destek vermek için harekete geçti. Öğretmenler, gönüllü olarak çalışarak günde yaklaşık bin adet maske üretiyor.
Koronavirüsle bütün dünya mücadele ederken, Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü mücadeleye destek vermek için kolları sıvadı. Eğitim merkezinde görev yapan usta öğretici kadın öğretmenler, gönüllü olarak maske üretmeye başladı. Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yiğitbaşı, "Öncelikli olarak ilçemizdeki sağlık ocağı, hastane çalışanları, emniyet ve jandarma personeli, veteriner hekimlerimize öğretmenlerimizle maske üretmeye başladık. Maksadımız binlerce maske üreterek ilçemiz nüfusunun yarısından fazlasına ulaşmak. Ayrıca ilçemize bağlı mahallelerimizde yaşayan bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu anda üretimde gönüllü olarak çalışan hanım arkadaşlarımız hepsi usta öğreticiler ve devlete faydalı olmak için hep beraber katkıda bulunuyoruz" dedi.
Halk Eğitim Merkezinde önceki gün maske imalatına başlanırken, günlük bin adet maske üretilip paketlenerek gerekli kurum ve yerlere gönderiliyor. Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Orhaneli, Genel

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Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor
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