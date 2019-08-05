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Orhaneli'nde orman yangını -2(TAMAMI)

05.08.2019 13:00 Orhaneli'nde orman yangını -2(TAMAMI)


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Kaynak: DHA

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