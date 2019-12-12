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Orhaneli protokolünden Gazi Yavuz'a geçmiş olsun ziyareti

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve İlçe Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu Barış Pınar Harekatı sırasında havanlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Halil İbrahim Yavuz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

12.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:14Orhaneli protokolünden Gazi Yavuz'a geçmiş olsun ziyareti
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve İlçe Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu Barış Pınar Harekatı sırasında havanlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Halil İbrahim Yavuz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve İlçe Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ile ilçe protokolü Halil İbrahim Yavuz'u ziyaret etti. Aykurt, gazinin ailesine de geçmiş olsun dileklerini ileterek, Yavuz'un biran önce eski sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. Aykurt, "Milletimizin birliğine ve huzuruna kasteden eli kanlı terör örgütünün saldırıları asla karşılıksız kalmayacak. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve devletimizin bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülke olarak, bizler askerimizin ve polisimizin her zaman yanındayız. Bizlere düşen en büyük görev ve sorumluluk ise şehit yakınlarımızın ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmaktır. Gazimiz Halil İbrahim Yavuz'un, bir an önce sağlıklı bir şekilde yeniden göreve başlamasını temenni eder, tüm gazilerimize Rabbimden acil şifalar dilerim" dedi.

Kahraman Gazimiz Uzman Çavuş Halil İbrahim Yavuz ise, ziyaretleri için Bulgurlu ve Aykurt'a teşekkür ettiği konuşmasında, "TSK mensupları olarak her şartta vatan için canımızı vermeye hazırız" şeklinde konuştu. - BURSA

Orhaneli Belediye Başkanı, Halil İbrahim Yavuz, Osman Bulgurlu, Ali Aykurt, Güncel

Kaynak: İHA

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