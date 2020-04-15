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Orhangazi Belediyesi, personelin testi pozitif çıkınca vatandaş girişine kapatıldı

BURSA Orhangazi İlçe Belediyesi binası, danışmadaki personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine vatandaş girişine kapatıldı.

15.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:11
Orhangazi Belediyesi, personelin testi pozitif çıkınca vatandaş girişine kapatıldı

BURSA Orhangazi İlçe Belediyesi binası, danışmadaki personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine vatandaş girişine kapatıldı. Koronavirüslü personel hastaneye yatırılırken, filyasyon ekibinin belirlediği 10 personel de evlerinde karantinaya alındı.

Orhangazi İlçe Belediyesi hizmet binası danışmasında görevli personel, geçen hafta Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk koronavirüs testi negatif çıkan personelin, bugün yapılan ikinci testi pozitif sonuçlandı. Adı açıklanmayan personel hastanede tedaviye alındı. Belediye hizmet binası, bu gelişme üzerine vatandaş girişine kapatıldı. Vatandaşların belediyedeki işlerini halledebilmesi için ana kapı önünde zabıta görevlendirildi. Zabıta tarafından alınan başvurular, telefon ile ilgili birimlere aktarılıyor. Gerekmesi halinde de ilgili birimlerden bir personel giriş kapısına gelerek, vatadaşa yardımcı oluyor.

FİLYASYON EKİBİ GELDİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen filyasyon ekibi ise testi pozitif çıkan görevlinin görüştüğü 10 belediye personelini karantina altında kalmaları şartıyla evlerine gönderdi. Evlerinde karantinaya alınan personelden, herhangi bir semptom görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri istendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Orhangazi, Bursa, Güncel
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