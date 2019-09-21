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Orhangazi'de 'başkanımla okuyorum' projesi

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın sosyal sorumluluk projeleri arasında bulunan 'başkanımla okuyorum' projesi çocukların ve vatandaşların katılımıyla başladı.

21.09.2019 16:40Orhangazi'de 'başkanımla okuyorum' projesi
Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın sosyal sorumluluk projeleri arasında bulunan 'başkanımla okuyorum' projesi çocukların ve vatandaşların katılımıyla başladı.

Orhangazi'de 'başkanımla okuyorum' projesi ilçe kütüphanesinde başladı. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, proje kapsamında ilk önce ilçe kütüphanesinde başlattığı kampanyaya destek olmak için öğrenciler ve vatandaşlar ile birlikte kitap okudu. Aydın, "Okuyan, düşünen ve üreten bir nesil için çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı aşılıyoruz. Bugün böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesi ile sizlerin karşısına çıkmaktan son derece mutluyuz. Sizlerle bu anlamlı faaliyette bir araya gelmenin mutluluğunu hepimiz yaşıyoruz. Kitap okumanın giderek köreldiği ve yerini sanal ortamların aldığı günümüzde, hala kitap okuma alışkanlığını sürdüren arkadaşlarımız elbette var. Ama okuma alışkanlığı kazanmamız, tüm hayatımız boyunca bize gereken öz güveni ve başarıyı da beraberinde getirecektir" dedi. - BURSA

Bekir Aydın, Orhangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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