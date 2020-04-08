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Orhangazi'de "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bin lira bağışta bulundu.

08.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:55
Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bin lira bağışta bulundu.
Dernek Başkanı Emrullah Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada dünyanın ve Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti.
Başlatılan dayanışma kampanyasına destek vermeye karar verdiklerini kaydeden Akçay, "Bizim bu bağışımız belki denizde bir damlacık misali sayılsa da toplumun bütün fertlerine bir çağrı olarak kabul edilmelidir. Bu yardımlaşma el ele veremediğimiz bugünlerde gönül gönüle vererek gönlümüzden kopan miktarların bir kar topu misali büyüyeceği bir kampanyadır." diye konuştu. Orhangazi’de ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türkiye Sakatlar Derneği, Recep Tayyip Erdoğan, Orhangazi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Orhangazi'de 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Haberler

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